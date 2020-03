Serie A, ripresa allenamenti ad Aprile? C’è chi dice no e riprende a Marzo

Serie A, è caos. Ripresa allenamenti a marzo?

E’ tira e molla, quando riprendere gli allenamenti? Aprile o Marzo? L’AIC ha di recente deciso per il 4 Aprile, ma c’è chi dice no. Non è la Lazio di Lotito, bensì il Napoli del patron De Laurentiis. Come riporta mediaset, sarà il Napoli la prima squadra di Serie A a riprendere gli allenamenti dopo lo stop per l’emergenza coronavirus il prossimo 25 marzo.

Il club partenopeo ha annunciato, con una nota ufficiale, che la squadra si ritroverà al Centro Tecnico di Castel Volturno il 25 marzo, per una seduta mattutina. Il club partenopeo contro tutto e tutti, scelta giusta o decisione irresponsabile? In un momento dove ognuno dice e sembre poter dire la sua, a voi la sentenza.