UEFA Nations League, nella pazza serata di Stoccarda trionfa la Spagna

UEFA Nations League, notte folle a Stoccarda

Partita incredibile tra Spagna e Francia nella semifinale della UEFA Nations League. Due reti di vantaggio per gli iberici al termine della prima frazione di gioco, grazie ai gol di Nico Williams e Merino, rispettivamente in rete al 22esimo e al 25esimo. Il secondo tempo riparte nello stesso modo e arrivano, dopo appena dieci minuti, a distanza di un solo giro di orologio, i due gol che mandano la Spagna avanti di quattro, con in rete Yamal, da rigore, e Pedri. La Francia prova a tirar fuori la testa dal sacco e accorcia con Mbappé dal dischetto al 59esimo. Nuovo allungo della Furia Roja con Yamal al 69esimo. La reazione francese arriva al 79esimo con Cherki. L’autogol di Vivian rimette la formazione di Deschamps in gara. Nei minuti finali illude il bianconero Kolo Muani. Vince la Spagna.

SPAGNA-FRANCIA 5-4: 22′ Nico Williams (S); 25′ Merino (S); 54′ rig., 67′ Yamal (S); 55′ Pedri (S); 59′ rig. Mbappé (F); 79′ Cherki (F); 84′ aut. Vivian (F); 93′ Kolo Muani (F)