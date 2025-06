Spagna-Francia, le probabili formazioni e dove vederla

I campioni d’Europa della Spagna affrontano i vicecampioni del Mondo della Francia, in una rivincita della semifinale dello scorso Europeo, alla MHP Arena di Stoccarda. Gli iberici hanno superato l’Olanda nei quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore; diversamente, i francesi hanno ribaltato la sconfitta dell’andata contro la Croazia e ha raggiunto il penultimo atto del torneo. L’ultimo precedente, risalente ad un anno fa, è terminato 2-1 in favore della formazione di de la Fuente. La gara, in programma il 5 giugno alle 20.45, sarà visibile su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; in streaming su cielotv.it; Sky Go e Now.

Spagna-Francia, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. CT. De la Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Rabiot, Tchouameni, Koné; Olise, Mbappé, Dembélé. CT. Deschamps.