Calciomercato Serie A: Pioli verso Firenze, in serata incontro Inter-Chivu, Parma su De Rossi

Sono ore concitate sopratutto a Milano, l’Inter dopo il nulla di fatto per Fabregas, ha ottenuto il si di Chivu, che in serata incontrerà la dirigenza nerazzurra al fine di mettere nero su bianco il contratto che lo legherà al club nerazzurro per un paio di stagioni. Per Chivu un ritorno a Milano dopo essere stato calciatore ed allenatore nelle giovanili dell’Inter dal 2018.

Il Como nel frattempo prolunga il contratto di Fabregas fino al 2029 e migliora lo stipendio dello stesso allenatore portandolo a 5 milioni all’anno. La Fiorentina è molto vicina a raggiungere un accordo con Pioli per diventare il nuovo allenatore, per l’ex Milan un ritorno a Firenze dopo l’esperienza del biennio 2017-19.

Infine il Parma dovrebbe sostituire Chivu con De Rossi che deve prima rescindere con la Roma il ricco contratto, il Lecce dovrebbe ripartire da Nicola, mentre il Pisa ha nel mirino Gilardino ex Genoa.