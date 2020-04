Serie A Spadafora si appella alla Lega Calcio e alla FIGC

“Faccio un appello alla Lega e alla Figc: comincino a pensare a un piano B. Le soluzioni possono essere tante”, lo ha detto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Omnibus su La7. “Entro questa settimana il comitato tecnico scientifico stabilirà se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, bisogna aspettare. Ho letto che alcuni presidenti vogliono scrivere al premier Conte… Siamo nello stesso governo, scrivano a lui, a me, alla ministra De Micheli, decideremo tutti insieme”, ha aggiunto.

Serie A Spadafora : “sorprese dall’assemblea”

“Penso che la prossima riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato”. Cosi’ il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto alla trasmissione ‘Omnibus’ su La7. “Vedo il sentiero della ripresa del campionato sempre piu’ stretto. Io penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato che dovrà partire a fine agosto”, ha detto Spadafora.