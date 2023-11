Serie B, 12^ giornata: oggi tre posticipi. La Samp torna alla vittoria, pari tra Pisa e Como

Oggi si conclude la 12^ giornata del campionato di Serie B

La Sampdoria torna alla vittoria, nella partita più difficile la squadra di Pirlo si ritrova e grazie ad una rete di Borini batte il Palermo che è in caduta libera. Finisce in parità il match tra Pisa e Como, a Cutrone risponde il solito Valoti, il Venezia vince a Terni, mentre Sibilli trascina il Bari e grazie ad un eurogol batte l’Ascoli. Oggi tre posticipi, con la capolista Parma impegnata in casa contro il Sudtirol.

Domenica ore 16.15

Cremonese-Spezia:

Parma-SudTirol:

Reggiana-Lecco:

Giocate ieri

Bari-Ascoli 1-0: 80′ Sibilli

Catanzaro-Modena 1-2: 19′ Vandeputte-27′ Manconi, 95′ Bozhanaj

Cittadella-Brescia 3-2: 13′ Carriero, 32′ Vita, 81′ Maistrello-4′ aut. Frare, 69′ Bertagnoli

Cosenza-FeralpiSalò 1-1: 19′ Venturi-62′ Butic

Pisa-Como 1-1: 46′ Valoti-12′ Cutrone

Ternana-Venezia 0-1: 74′ Busio

Sampdoria-PALERMO 1-0: 44′ Borini