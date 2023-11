Serie B, 13^ giornata: Lecco che colpo, Parma battuto. Il Cittadella sbanca Palermo. Alvini e Corini a rischio esonero

Il Lecco batte la capolista Parma

La squadra del giorno è sicuramente il Lecco, che batte la capolista Parma, grazie anche ad un super Lepore, ed ora la salvezza non è più un miraggio. I Ducali restano in dieci per un tempo, ma comunque vanno vicini al pareggio, anche se i lombardi hanno meritato la vittoria. Il Cittadella nel finale grazie ad un colpo di testa di Pandolfi batte il Palermo, la Cremonese cala il tris a Brescia, finisce in parità il match del Picco tra Spezia e Ternana. Alvini e Corini dopo i risultati di oggi sono a forte rischio.

I risultati

Brescia-Cremonese 0-3

Lecco Parma 3-2

Palermo-Cittadella 0-1

Spezia-Ternana 2-2