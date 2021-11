Serie B, 15^ Giornata: Pareggia il Pisa, poker Monza

Il Pisa pareggia e mantiene la vetta

Il Pisa non segna più di una rete a partita e dopo le ultime vittorie per 1-0 incassa un pari casalingo contro il Perugia, con Lucca che sbaglia il rigore della vittoria. Il Lecce si porta momentaneamente al secondo posto grazie alla vittoria di Ferrara firmata da una doppietta di Strefezza, il Monza cala il poker al Cosenza e risale in classifica. Vince il Pordenone contro l’Alessandria, il Benevento vince all’ultimo respiro a Vicenza grazie ad u n colpo di testa di Barba, l’Ascoli espugna il Granillo.

TERNANA – CROTONE Lunedì 29/11 1-

CREMONESE – FROSINONE 1-1

PISA – PERUGIA 1-1

LR VICENZA – BENEVENTO 2-3

MONZA – COSENZA 4-1

PORDENONE – ALESSANDRIA 2-0

REGGINA – ASCOLI 1-2

SPAL –LECCE 1-3

PARMA – BRESCIA Mercoledì 01/12 h. 18.00

CITTADELLA – COMO Mercoledì 01/12 h. 20.30