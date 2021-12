Serie B, 16^ giornata: le probabili formazioni di Perugia-Vicenza. Brocchi perde anche Taugordeau

Perugia-Vicenza l’anticipo di Serie B

Nell’anticipo di Serie B, questa sera il Perugia ospita al Curi un Vicenza sempre più in crisi, la squadra di Brocchi è ultima in classifica in coabitazione con il Pordenone. Il Perugia è reduce dal buon pareggio ottenuto a Pisa, mentre la squadra di Brocchi ha perso in casa all’ultimo respiro contro il Benevento. Il Vicenza non potrà contare su Taugordeau fermo ai box a causa di una influenza.

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Curado, Dell’Orco, Sgarbi; Lisi, Ghion, Burrai, Segre, Falzerano; De Luca, Matos. A disposizione: Fulignati, Righetti, Kouan, Murgia, Sounas, Gyabuaa, Manneh, Ferrarini, Murano, Bianchimano. Allenatore: Alvini.

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Pontisso, Ranocchia; Zonta, Proia, Giacomelli; Dalmonte. A disposizione: Confente, Pizzignacco, Ierardi, Lattanzio, Sandon, Crecco, Ongaro, Rigoni, Di Pardo, Alessio, Giacobbo. Allenatore: Brocchi