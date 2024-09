Serie B, Balotelli conteso da Pisa e Palermo? Parla l’attaccante ex Milan e Inter

“Ciao ragazzi, con queste poche righe voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Vi voglio bene”.

Serie B, quale futuro per Balotelli?

Con queste parole, Mario Balotelli, sul suo profilo social, ha voluto rispondere ai tanti messaggi in merito al suo futuro. L’attaccante ex Inter e Milan, piace a diversi club di Serie B anche se bisognerà aspettare ancora per conoscere la sua prossima squadra.