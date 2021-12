Serie B: Brescia in vetta, il Como pareggia a Cittadella

Il Brescia torna in vetta, Tardini espugnato

Non è bastato il cambio di allenatore a Parma, ad oggi l’effetto Iachini si è visto poco in Emilia, il Brescia grazie ad una rete di Cistana ad inizio partita espugna il Tardini e si porta in vetta solitaria scavalcando nuovamente il Pisa.

Pareggio pirotecnico al Tombolato tra Cittadella e Como, con i Lariani sotto di due reti, che riescono a pareggiare al 93′ grazie ad un rigore di La Gumina.

Mercoledì 1 dicembre

Parma-Brescia 0-1 (8′ Cistana)

Cittadella-Como 2-2 (14′ Beretta, 46′ Branca, 75′ Gabrielloni, 93′ rig. La Gumina)

CLASSIFICA

Brescia 30

Pisa 29

Lecce 28

Benevento 25

Ascoli 25

Monza 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Reggina 22

Perugia 22

Cittadella 22

Ternana 21

Como 21

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7