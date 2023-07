Serie B e C nel caos: il 2 settembre previsto l’inizio della Serie BKT, ma la Lega spera nel 19 Agosto

Slitta l’inizio dei campionati di Serie B e C

La domanda del momento per i tanti tifosi italiani è questa: Quando inizieranno i campionati?

In attesa della decisione del Consiglio federale del 4 agosto, ecco la situazione.

La Figc vuole aspettare il Consiglio di Stato del 29 Agosto per sapere quanti saranno i posti liberi da assegnare: scontata a quel punto la partenza il 2 settembre per la B e il 9 per la C.

La Lega B vuole iniziare al 19 agosto e partire con una X e una Y (se quel giorno Lecco e Reggina saranno ancora fuori) o solo con una X, facendo successivamente i vari recuperi.

Ma il vero problema è sicuramente quello legato all’inizio del Campionato di Serie C.

La Lega Pro deve adeguarsi di conseguenza, sapendo che non può fare i gironi (e i relativi calendari) fino a quando non conoscerà i nomi delle 60 squadre. Insomma un bel pasticcio, diremo in perfetto Italian Style. E ci domandiamo del perchè a questo punto non si sia deciso di avere soli due gradi di giudizio sportivo, in modo da ridurre drasticamente i tempi, ed in modo da poter far iniziare i campionati ad Agosto. E’ un’idea talmente semplice, a cui però in FIGC non sanno o non vogliono arrivarci.

La Coppa Italia maggiore dovrebbe cominciare con due squadre di C al posto delle due al momento escluse dalla B.

La Coppa Italia di C è in alto mare proprio perché non si sa quante squadre possono partecipare