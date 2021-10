Amazon Prime Video ospiterà gli incontri di Serie B e C

La piattaforma Eleven Sports, broadcaster di diritti sportivi premium a livello globale, ha annunciato la distribuzione per l’Italia del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels, a cui si aggiunge anche Helbizmedia che ha i diritti della Serie B in Italia ed in molti paesi del mondo.

L’accordo tra con Prime Video Channels consentirà pertanto ai clienti Prime in Italia la visione delle partite in diretta attraverso canali dedicati e in differita. L’offerta live prevede inizialmente la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia. A disposizione degli utenti anche un ricco catalogo on-demand con highlights e approfondimenti per ogni giornata.

Eleven Sports sarà disponibile su Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile e il canale sarà fruibile e facilmente attivabile da tutti i clienti Prime, che potranno scegliere in totale libertà attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (TV o Mobile) seguire le partite.

La stessa cosa accadrà per la Seri B, di seguito le dichiarazioni dell’AD di Helbizmedia:

“Nelle prossime settimane Helbiz Live sarà disponibile e sottoscrivibile su Amazon Prime Video Channels. Gli appassionati del Campionato della Serie B potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live tramite Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.