Serie B: i risultati della 12^ giornata Il Pisa sbanca lo Zini

Il Pisa è una corazzata, e lo ha dimostrato ieri allo Zini dove ha rifilato un tris alla Cremonese che era una delle favorite per organico alla promozione diretta, ma che adesso ha come obiettivo i Playoff. Inzaghi ha ritrovato un Tramoni in forma super dopo essere stato fermo a causa di un fastidioso infortunio, e ieri il Corso si è messo nei panni di Alberto Tomba e con un perfetto slalom ha beffato la difesa della Cremonese. Il Pisa guida la classifica con due punti di vantaggio sul Sassuolo che grazie ad un rigore di Berardi ha battuto il Mantova, cade la Sampdoria in casa contro il Brescia così come il Palermo contro il Cittadella.

I risultati

sabato, ore 15:00 Spezia-Modena 1-0. Marcatore: 39′ F.P. Esposito

sabato, ore 15:00 Carrarese-Juve Stabia 0-0.

sabato, ore 15:00 Bari-Reggiana 2-2. Marcatori: 53′ Benali (B), 56′ Novakovich (B), 81′ Lucchesi (R), 87′ Gondo (R).

domenica, ore 15:00 Cosenza-Salernitana 1-1. Marcatori: 37′ Florenzi (C), 64′ Verde (S).

domenica, ore 15:00 Palermo-Cittadella 0-1. Marcatore: 90′ Pandolfi.

domenica, ore 15:00 Cremonese-Pisa 1-3. Marcatori: 26′ Marin (P), 37′ Vazquez (C), 45’+1 Piccini (P), 57′ Tramoni (P).

domenica, ore 15:00 Cesena-Sudtirol 1-0. Marcatore: 52′ Shpendi.

domenica, ore 15:00 Catanzaro-Frosinone 0-0.

domenica, ore 17:15 Sassuolo-Mantova 1-0. Marcatore: 63′ Berardi.

domenica, ore 17:15 Sampdoria-Brescia 0-1. Marcatore: 69′ Bjarnason.