I risultati della 14^ giornata di Serie B

Nell’anticipo di venerdì la Sampdoria grazie ad una doppietta di Depaoli batte lo Spezia ed esce dalla zona calda della classifica, lo Spezia nonostante la sconfitta è stato rivitalizzato dalla cura D’Angelo.

Sabato invece, il Venezia cala il tris al San Nicola e si porta in testa alla classifica insieme al Parma fermato in casa dal Modena. Il Cittadella batte il Sudtirol, il Como di Fabregas vince di misura contro la Feralpisalò, così come la Cremonese che ha ragione del Lecco grazie ad una rete di Castagnetti. Finiscono in parità i match tra Reggiana ed Ascoli e tra Pisa e Brescia.

Sabato ore 14.00

Bari-Venezia 0-3: 30′ Pierini, 90′ Tessmann, 97′ Dembele

Cittadella-SudTirol 2-1: 24′ Pandolfi-56′ Casiraghi

Como-FeralpiSalò 2-1: 3′ Da Cunha, 93′ Gabrielloni-52′ Compagnon

Cremonese-Lecco 1-0: 20′ Castagnetti

Parma-Modena 1-1: 93′ Partipilo-59′ Duca

Reggiana-Ascoli 1-1: 50′ Pieragnolo-15′ Mendes

Sabato ore 16.15

Pisa-Brescia 1-1: 5′ Moreo-14′ Bjarnason

Domenica ore 16.15

Catanzaro-Cosenza:

Ternana-PALERMO:

Giocata ieri

Sampdoria-Spezia 2-1: 11′, 78′ Depaoli – 16′ Kouda