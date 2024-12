Serie B: i risultati della 18^ giornata. Pari nell’anticipo tra Salernitana e Brescia

Finisce a reti bianche l’anticipo della 18^ giornata del campionato di Serie B tra Salernitana e Brescia, con i lombardi che per occasioni create forse avrebbero meritato la vittoria. Oggi in programma sette incontri, con la capolista Sassuolo che riceve in casa un Palermo sempre più in crisi, il Pisa è in trasferta a Modena campo ostico per i nerazzurri di Inzaghi, mentre lo Spezia sarà impegnato al Ceravolo contro il Catanzaro

I risultati



Venerdì, ore 20:30 Salernitana-Brescia 0-0.

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Palermo

Sabato, ore 15:00 Mantova-Frosinone

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Cosenza

Sabato, ore 15:00 Bari-Sudtirol

Sabato, ore 17:15 Modena-Pisa

Sabato, ore 17:15 Cittadella-Reggiana

Sabato, ore 17:15 Catanzaro-Spezia

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Cesena

Domenica, ore 17:15 Cremonese-Sampdoria