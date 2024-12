Serie B: i risultati della 20^ giornata. Sassuolo e Pisa sempre al comando, cade lo Spezia

Il duo di testa si allontana, Sassuolo e Pisa scavano un solco importante sullo Spezia che cade a Bari, ed ora hanno rispettivamente otto e cinque punti di vantaggio, con la A che non è un’utopia sopratutto per i nerazzurri assenti da anni. Nel posticipo a Marassi decide il solito Tramoni servito da Moreo, il Palermo cade ancora ed ora la posizione di Dionisi è a rischio, il Catanzaro batte una Salernitana che sprofonda sempre di più, finisce 1-1 tra Juve Stabia e Frosinone.

SERIE B, 20ª GIORNATA

Cremonese-Brescia 1-1

60′ Vazquez (C), 96′ Moncini (B)

Bari-Spezia 2-0

42′ rig. Falletti, 56′ Wisniewski (aut.)

Carrarese-Cesena 2-0

46′ Bouah, 77′ Shpendi

Mantova-Reggiana 0-2

11′ Sersanti, 85′ Maggio

Modena-Sudtirol 0-0

Sassuolo-Cosenza 2-1

60′ Venturi (C), 86′ Moro (S), 90′ Lipani (S)

Catanzaro-Salernitana 1-0

57′ Iemmello

Cittadella-Palermo 2-1

44′ Vita (C), 55′ Lund (P), 92′ Masciangelo (C)

Juve Stabia-Frosinone 1-1

22′ Adorante, PArtipilo

ORE 19:30

Sampdoria-Pisa 0-1

70’ Tramoni