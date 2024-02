Serie B: i risultati della 24^ giornata. Il Parma continua a vincere, Bonazzoli verso l’esonero

Il Parma continua a vincere ed allunga in classifica

Il Parma vince ancora, il Cittadella cade sotto ai colpi di Bernabè ed Hernani, ed allunga il classifica sulla seconda, Como e Cremonese distano sei lunghezze. LA Cremonese pareggia in casa contro la Reggiana, per la squadra di Stroppa a segno ancora Coda, mentre il Venezia batte il Sudtirol con Pohjanpalo ancora a segno. Il Bari torna alla vittoria sul Lecco, che sta per esonerare Bonazzoli, mentre il Pisa batte 2-0 una Sampdoria sempre più in crisi.

ore 14

Cittadella-Parma 1-2: 45’+3 Negro-8′ Bernabè, 38′ Hernani

Cremonese-Reggiana 1-1: 70′ Coda-57′ Marcandalli

FeralpiSalò-PALERMO 1-2: 91′ Dubickas-69′ Ranocchia, 76′ Soleri

Modena-Cosenza 1-1: 16′ Gliozzi-23′ Tutino

SudTirol-Venezia 0-3: 12′, 93′ Pohjanpalo, 81′ Zampano

ore 16.15

Bari-Lecco 3-1: 26′ Belai, 53′ Puscas, 69′ Sibilli-81′ Novakovich

Catanzaro-Ascoli 3-2: 17′ Antonini, 81′ aut. Bellusci, 86′ Iemmello-24′ Mantovani, 37′ Botteghini

Pisa-Sampdoria 2-0: 58′ Caracciolo, 76′ Barbieri

Domenica ore 16.15

Ternana-Spezia:

Giocata venerdì

Como-Brescia 1-0: 7′ Strefezza