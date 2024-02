Serie B: i risultati della 26^ giornata. Pareggio a Cremona, il Venezia vince a Pisa.

I risultati della 26^ giornata di Serie B

Finisce in parità il match dello Zini di Cremona tra Cremonese e Palermo, con gli ospiti in doppio vantaggio che si fanno recuperare nella ripresa da due reti di Castagnetti e del solito Coda. Parità anche in riva al lago tra Como e Parma, con gli ospiti in vantaggio con Benedyczak, pareggio dei padroni di casa a d opera di Verdi. Il Venezia vince allo scadere a Pisa grazie ad un eurogol di Olivieri.

Sabato ore 14

Brescia-Reggiana 0-0: -.

Cittadella-Catanzaro 1-2: 29′ rig. Baldini-19′, 56′ Iemmello

Cremonese-Palermo 2-2: 49′ Castagnetti, 51′ Coda-18′ rig. Brunori, 44′ Ranocchia

FeralpiSalò-Ascoli 0-1: 32′ Masini

SudTirol-Bari 1-0: 60′ rig. Casiraghi

Sabato ore 16.15

Como-Parma 1-1: 24′ Verdi-3′ Benedyczak

Pisa-Venezia 1-2: 68′ Bonfanti-62′ Pohjanpalo, 92′ Olivieri

Ternana-Lecco 0-0: -.

Domenica ore 16.15

Modena-Spezia:

Giocata ieri

Cosenza-Sampdoria 1-2: 75′ Frabotta-23′ Darboe, 26′ De Luca