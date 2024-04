Serie B: i risultati della 31^ giornata. Il Pisa batte il Palermo, il Parma perde in casa.

Il Parma clamorosamente al Tardini ad opera di un Catanzaro che ormai ha quasi raggiunto l’obiettivo dei Playoff, in gol il solito Biasci ed Antonini. Perdono in casa anche Cremonese ad opera della Feralpisalò ed il venezia in casa contro la Reggiana, il solito Pojanpalo non è bastato ai lagunari. Il Pisa resuscita contro il Palermo in una partita vietata ai deboli di cuore, i nerazzurri rimontano grazie anche alal doppietta di Matteo Tramoni.

Lunedì 1° aprile ore 12.30

Modena-Bari 1-1: 51′ rig. Palumbo-62′ Pucino

Lunedì 1° aprile ore 15

Como-SudTirol 2-0: 26′ Da Cunha, 48′ Gabrielloni

Cosenza-Brescia 1-2: 16′ Crespi-41′, 79′ Galazzi

Lecco-Cittadella 1-1: 44′ Crociata-26′ Negro

Parma-Catanzaro 0-2: 11′ Biasci, 39′ Antonini

Pisa-Palermo 4-3: 59′ D’Alessandro, 63′ Bonfanti, 84′, 90′ M. Tramoni-32′, 76′ rig. Brunori, 42′ Lund

Spezia-Ascoli 2-1: 12′ Vignali, 52′ Hristov-24′ Rodriguez

Venezìa-Reggiana 2-3: 20′ Busio, 33′ Pohjanpalo-45′ Portanova, 50′ aut. Altare, 65′ Pieragnolo

Lunedì 1° aprile ore 18

Cremonese-FeralpiSalò:0-1 77′ Bergonzi

Lunedì 1° aprile ore 20.30

Sampdoria-Ternana: