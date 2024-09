Serie B: i risultati della 5^ giornata. Il Pisa sbanca l’Arechi ed è capolista solitaria

IL Pisa sbanca l’Arechi con il risultato di 3-2 ed è capolista solitaria con due punti di vantaggio su Brescia, Spezia e Sudtirol. La partita dell’Arechi inizia con due ore di ritardo a causa di un guasto al VAR, poi la squadra di Inzaghi cala il tris con una doppietta di Bonfanti ed uno splendido tiro a giro di Tramoni. Il Sassuolo vince 2-0 contro la Carrarese, il Cosenza batte una Sampdoria sempre più in crisi, il Sudtirol vince a Reggio Emilia.

SERIE B, 5ª GIORNATA

Cesena-Modena 2-2

28′ Mendes (M), 39′ Bastoni (C), 46′ Shpendi (rig. C), 55′ Zaro (M)

Bari-Mantova 2-0

31′ Lella, 89′ Mantovani

Brescia-Frosinone 4-0

7′ e 19′ Juric, 35′ Olzer, 83′ Moncini

Cittadella-Catanzaro 0-0

Cremonese-Spezia 1-1

33′ Collocolo (C), 65′ Hristov (S)

Juve Stabia-Palermo 1-3

18′ Segre (P), 43′ Henry (P), 61′ Adorante (J), 79′ Brunori (P)

Carrarese-Sassuolo 0-2

78′ Mulattieri, 94′ Thorsvedt

Cosenza-Sampdoria 2-1

8′ D’Orazio (C), 48′ Ioannou (S), 51′ Strizzolo (C)

Reggiana-Sudtirol 1-3

7′ Molina (S), 31′ Portanova (R), 41′ Arrigoni (S), 78′ Praszelik (S)

Salernitana-Pisa 2-3

2′ e 49′ (rig.) N. Bonfanti (P), 15′ Tongya (S), 62′ Tramoni (P), 95′ Simy (rig. S)

Classifica – Pisa 11, Brescia 9, Spezia 9, Sudtirol 9, Juve Stabia 8, Cittadella 8, Sassuolo 8, Cremonese 7, Cesena 7, Reggiana 7, Palermo 7, Mantova 7, Catanzaro 6, Salernitana 6, Modena 5, Bari 5, Cosenza 4, Carrarese 3, Frosinone 3, Sampdoria 2