Serie B: il Parma attende il Brescia, Como in trasferta a Cittadella

Il Parma atteso dalla sfida contro il Brescia

Oggi in programma i due posticipi relativi alla 15^ giornata del campionato di Serie B, il Pisa è in vetta solitaria ma con un solo punto di vantaggio sul Lecce. Il Brescia è atteso dalla sfida al Tardini, Buffon e compagni sono alla ricerca di tre punti fondamentali per risalire in classifica, la sorpresa Como invece sarà di scena a Cittadella.

Le probabili formazioni:

H. 18.00

PARMA (4-3-1-2): Buffon; Delprato; Osorio, Danilo, Cobbaut; Sohm, Schiattarella, Juric; Vazquez; Tutino, Inglese. All. Iachini

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Tramoni; Moreo. All. Inzaghi

H. 20.30

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini. Allenatore: Gorini

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Chajia; Cerri, La Gumina. Allenatore: Gattuso