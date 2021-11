Brescia-Pisa il big match della 14^ giornata

Gli anticipi del venerdì sera hanno visto la vittoria del Vicenza in casa del Crotone, grazie ad una rete di Giacomelli, pirotecnico al Via del Mare il 3-3 tra Lecce e Ternana, dove abbiamo potuto ammirare un eurogol di Partipilo, ed una papera del portiere Gabriel che non riesce a respingere un pallone dalla linea di porta, regalando la rete alle Fere.

Il programma di oggi prevede la sfida tra le prime due della classe, un Brescia-Pisa che regalerà emozioni, con i toscani che dopo il periodo negativo sembrano in ripresa.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Venerdì ore 18.00

Crotone-Vicenza 0-1

ore 20.30

Lecce-Ternana 3-3

Sabato 27 Novembre

Ore 14:00 Alessandria Cremonese

Ore 14:00 Ascoli Monza

Ore 14:00 Benevento Reggina

Ore 14:00 Cosenza Spal

Ore 14:00 Frosinone Pordenone

Ore 16:15 Brescia Pisa

Ore 18:30 Perugia Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27

Lecce 25

Pisa, Frosinone, Cremonese, Reggina 22

Ascoli, Monza 21

Perugia, Cittadella 20

Benevento, Como 19

Ternana 18

Parma 17

Cosenza 15

Spal 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 3