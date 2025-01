Serie B: il programma della 22^ giornata

Nell’anticipo del venerdì sera, relativo alla 2^ giornata del campionato di Serie B, il Cesena vince in casa della Sampdoria e si porta in zona playoff. Oggi sono in programma 5 gare con la Cremonese che incontra un Cosenza che ha un assoluto bisogno di punti salvezza, mentre la Salernitana ospita la Reggiana. Domani scendono in campo le prime tre della classifica, con il Sassuolo che gioca in casa contro il Sudtirol, il Pisa impegnato a Catanzaro, e lo Spezia in trasferta a Carrara in un sentitissimo derby.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Sampdoria-Cesena 1-2. Marcatori: 8’ Riccio (S), 31’ Antonucci (C), 62’ Donnarumma (C).

Sabato ore 15:00 Salernitana-Reggiana

Sabato, ore 15:00 Modena-Frosinone

Sabato, ore 15:00 Cremonese-Cosenza

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Mantova

Sabato, ore 17:15 Bari-Brescia

Domenica, ore 15:00 Sassuolo-Sudtirol

Domenica, ore 15:00 Palermo-Juve Stabia

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Pisa

Domenica, ore 17:15 Carrarese-Spezia