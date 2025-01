Serie B: il programma della 23^ giornata. Lo Spezia batte il Sassuolo

Nell’anticipo della 23^ giornata di Serie B, lo Spezia batte con merito 2-1 il Sassuolo e si avvicina al Pisa distante solo due punti. Per la squadra di D’Angelo doppietta di Vignali, mentre per gli ospiti il gol del momentaneo pareggio è stato segnato da Mulattieri. Oggi sono in programma cinque gare, con la Sampdoria impegnata a Mantova, il Cesena attende a domicilio il Bari, due scontri salvezza tra Frosinone e Sudtirol, e Cosenza-Cittadella.

Le partite della 23 Giornata di serie B

Spezia – Sassuolo: venerdì 24 gennaio 2025, 2-1

Cesena – Bari: sabato 25 gennaio 2025, ore 15.00

Cosenza – Cittadella: sabato 25 gennaio 2025, ore 15.00

Frosinone – Sudtirol: sabato 25 gennaio 2025, ore 15.00

Juve Stabia – Carrarese: sabato 25 gennaio 2025, ore 15.00

Mantova – Sampdoria: sabato 25 gennaio 2025, ore 17.15

Brescia – Catanzaro: domenica 26 gennaio 2025, ore 15.00

Pisa – Salernitana: domenica 26 gennaio 2025, ore 15.00

Reggiana – Palermo: domenica 26 gennaio 2025, ore 15.00

Cremonese – Modena: domenica 26 gennaio 2025, ore 17.15