Serie B: il programma della 33^ giornata. Il Catanzaro cala il tris a Modena

Il Modena affonda in casa contro il Catanzaro, ed ora il discorso salvezza si fa sempre più complicato, squadra in caduta libera e Bianco potrebbe essere messo in discussione. Il Catanzaro va a segno con il solito Iemmello, e Vandeputte, i canarini segnano con il capitano Tremolada, ma affondano, ed ora i calabresi sono a sei punti dalla seconda posizione in classifica.

Oggi il programma della 33^ giornata prevede otto gare, con il Parma che riceve lo Spezia, la Cremonese incrocia la Ternana ed il Como vuole confermarsi in seconda piazza contro un Bari che nonostante il cambio di guida tecnica è sempre più in crisi.

Modena-Catanzaro 1-3: 34′ Tremolada-16′, 68′ Iemmello, 25′ Vandeputte