Manca sempre meno alla sfida di Europa League dei giallorossi, dove Mourinho potrebbe riproporre la coppia formata da Belotti e Lukaku davanti. Tocca a Svilar in porta così come torna Bove in mediana.

Servette-Roma, le probabili formazioni:

Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Cognat, Bolla, Diba, Kutesa; Crivelli, Guillemenot. All.: Weiler

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kardorp, Bove, Paredes, Cristante, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho