Il Milan impegnato questa sera in Europa League

Trasferta irlandese per il Milan, che questa sera andrà alla ricerca della qualificazione al secondo turno dei preliminari di Europa League. Shamrock Rovers-Milan, calcio d’inizio ore 20.00 al Tallaght Stadium di Dublino sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

QUI SHAMROCK Gli irlandesi dovrebbero scendere in campo con Mannus in porta, in difesa O’Brien, Lopes e Gracer, a centrocampo McEneff, O’Neill, Lafferty e Finn, in attacco Byrne, Greene e Burke.

QUI MILAN Pioli dovrà fare a meno di Rebic squalificato, mentre per problemi fisici saranno assenti Musacchio, Romagnoli, Duarte e Leao. Per cui vedremo in campo Donnarumma in porta, in difesa Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez, a centrocampo Kessie e Bennacer, Ibrahimovic unica punta supportato da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers.

Shamrock Rovers-Milan, le probabili formazioni

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.