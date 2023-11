Arrivano parole al miele alla bocca di Milan Skriniar, che è già innamorato del PSG e sembra aver già snobbato l’Inter, di cui è stato anche capitano. E di tanto altro ha parlato ai canali ufficiali del club il difensore sloveno: “Mi sento davvero bene, finalmente sono dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci”.

Skriniar: “In Italia c’è più tattica ma..”

“Luis Enrique? Noi abbiamo un modo di giocare in cui vogliamo la palla, vogliamo controllare la partita. Come stile è ideale, mi piace perché se hai tu il pallone l’avversario deve correre per provare a recuperartela e non può attaccarti”.

Sulle differenze tra Serie A e Ligue 1: “Qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci. In Italia c’è più tattica, qui è un uno-contro-uno tra giocatori solidi, difficile da gestire. E quando le altre squadre affrontano il PSG sembra la loro finale dei Mondiali. Dobbiamo essere pronti, siamo una delle squadre migliori del mondo”.