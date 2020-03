Sky Sport – El Shaarawy: “Roma mi manca ma il Milan lo porto nel cuore”

Stephan El Shaarawy nostalgico: “Mi manca l’Italia”

Milano – Stephan El Shaarawy, ex attaccante di Milan e Roma, adesso allo Shanghai Shenhua, ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla Cina ha rilasciato un’intervista dove ripercorre le esperienze italiane.

Le dichiarazioni del “Faraone”

“A Roma ho lasciato tantissimo, ho costruito non solo un percorso calcistico ma molto di più. Mi sono sentito come a casa, mi manca come tutta l’Italia. Padova è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ricordo soprattutto la doppietta a Varese ai playoff. Quando ero al Milan, invece, ero arrivato in un momento in cui c’era il bisogno di cambiare. Ma sono milanista nel cuore, però ci sono state delle circostanze e delle situazioni per le quali era giusto andare via”.