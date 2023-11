Intervenuto ai microfoni di Sky, Yann Sommer ha commentato il pareggio dei nerazzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Partita un po’ noiosa?

“Partita tattica, alla fine. La Juventus non ci ha dato nessuna possibilità di aggredire, difende veramente bene, soprattutto nel primo tempo. Solo possesso e niente occasioni nel secondo tempo, primo tempo meglio e ci sono stati due bei gol. Comunque un buon punto per noi”.

Dopo questa gara chi è la favorita per lo scudetto?

“In questo momento non conta chi è favorito, mancano tante partite, non importa. Sarà la squadra che continuerà ad andare avanti così ad avere la meglio. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, dobbiamo migliorare nella costruzione per arrivare ad avere successo”.