Sorpassi, controsorpassi e alta tensione all’Olimpico: Lazio – Torino finisce in parità (3-3)

Lazio e Torino si dividono la posta in palio nella sesta giornata di Serie A al termine di un pareggio rocambolesco per 3-3. Gli ospiti mettono subito in difficoltà i biancocelesti con il tiro di Ngonge, bloccato in due tempi da Provedel, ma al 14′ il Toro passa in vantaggio con il gol di Simeone: il portiere biancoceleste respinge male il cross di Pedersen e l’attaccante argentino deve solo spingere il pallone in porta. Dopo qualche minuto, un ispirato Ngonge sfiora la rete del possibile 0-2 e sulla ripartenza, i padroni di casa trovano il pareggio con la sassata dal limite di Cancellieri. La partita si accende con le occasioni di Asllani e le conclusioni ravvicinate di Castellanos e Dia, solo un antipasto dell’imminente 2-1 firmato ancora una volta da Cancellieri: imbeccato da Basic, l’esterno italiano batte nuovamente Israel e regala il vantaggio ai suoi sul finire del primo tempo.

Nella ripresa non ci sono grandissime occasioni da ambo le parti, ma il Torino dimostra di essere in palla e cresce con il passare dei minuti. La svolta della gara arriva con gli ingressi in campo di Nkounkou e Che Adams, i quali confezionano i gol del pareggio granata al minuto 73: l’esterno ex Eintracht Francoforte regala un cioccolatino al suo compagno di squadra, bravo a infilare Provedel con una conclusione sotto la traversa. La partita si muove sui binari dell’incertezza e Dembele sfiora addirittura il ribaltone, sfruttando un errore di Nuno Tavares, ma la sua conclusione termina di poco fuori. La Lazio spinge in avanti, ma il Toro fa buona guardia concedendo pochissimo: Castellanos colpisce il pallone di testa a pochi passi dalla porta, tuttavia Israel sventa immediatamente il pericolo. In pieno recupero, dopo una grandissima parata di Provedel su Che Adams, il Torino passa in vantaggio con il gol di Saul Coco: il difensore raccoglie la sponda di Maripan e buca il portiere biancoceleste. Sul ribaltamento di fronte, Noslin penetra in area e viene atterrato da Saul Coco: il clima è tesissimo e si accende una rissa che vede come protagonisti i giocatori in campo ed entrambe le panchine. Dopo un lungo check del VAR, l’arbitro viene richiamato al monitor: al termine della revisione, viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Danilo Cataldi che spiazza Israel e regala il pareggio ai suoi: la partita, quindi, termina sul risultato di 3-3.

Lazio-Torino, il tabellino:

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (90′ Lazzari); Cancellieri, Basic (67′ Belahyane), Cataldi, Pedro (67′ Isaksen); Dia (81′ Noslin), Castellanos.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen (79′ Dembele), Coco, Maripan, Lazaro (63′ Nkounkou); Tameze (70′ Masina), Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone (79′ Gineitis), Vlasic (70′ Adams).

Reti: 16′ Simeone (T), 24′ e 40′ Cancellieri (L), 73′ Adams (T), 90+3′ Coco (T)

Ammoniti: 32′ Asllani (T), 47′ Romagnoli (L), 60′ Casadei (T), 87′ Cataldi (L), 90+6′ Castellanos (L), 90+11′ Maripan (T)

Espulsi: nessuno.