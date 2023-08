Sorteggi di Champions per le italiane | Queste tutte le possibili accoppiate

Questo pomeriggio da Montecarlo, e in onda su Canale 20, andranno in scena i sorteggi di Champions, che interessano particolarmente a Napoli, Inter, Milan e Lazio. Prima fascia per la squadra di Garcia, seconda per l’Inter e terza e quarta per le squadre di Pioli e Sarri che rischiano un girone di ferro.

Queste le quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, PSV Eindhoven, Copenaghen

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa