Sorteggio Roma-Shakhtar, Tiago Pinto: “Sarà una partita difficile”

Sorteggio Roma-Shakhtar

La Roma pesca gli ucraini dello Shakhtar Donetsk ai sorteggi di Nyon validi per gli ottavi di Europa League. Questa fase della competizione verrà disputata in due gare, andata e ritorno, le quali si giocheranno l’11 e il 18 marzo. Un sorteggio un po’ amaro per i giallorossi che si ritroveranno dinnanzi una formazione sempre agguerrita sul campo.

Tiago Pinto: “Gli ucraini sono forti”

Tiago Pinto, manager della Roma, ha rilasciato una dichiarazione a caldo sul sorteggio dei giallorossi: “Sarà un partita difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee. Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte, e penso che questo dimostri quanto siano forti. Hanno un ottimo allenatore e di sicuro sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca ha una grande storia con lo Shakhtar”. Tiago Pinto ha poi concluso: “In Europa League, come nelle competizioni nazionali, vogliamo migliorare le nostre prestazioni. Dobbiamo lottare fino in fondo per qualificarci, senza preoccuparci della finale di Danzica”.

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha allenato proprio lo Shakhtar Donetsk prima di approdare nella capitale italiana, dal 2016 al 2019 è stato sulla panchina delle Talpe. Con gli ucraini ha vinto 3 Campionati ucraini, 3 Coppe d’Ucraina e 1 Supercoppa d’Ucraina.