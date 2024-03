Spagna-Brasile, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la sconfitta contro la Colombia, la Spagna, avversaria degli azzurri nei gironi di UEFA EURO 2024, affronta la Seleção, vincitrice nella gara di sabato contro l’Inghilterra, grazie alla rete di Endrick. La sfida, in programma martedì alle 21.30, sarà trasmesso, in esclusiva, su Canale 20 e Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Spagna-Brasile, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT. de la Fuente.

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Rodrygo, Paquetá, Vinicius Junior; Richarlison. CT. Dorival Junior.