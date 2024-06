Spagna-Croazia, le ultimissime sulle formazioni

Prima sfida del Gruppo B, in campo alle 18, a Berlino, le due avversarie degli azzurri, la Spagna di de la Fuente e la Croazia di Dalic. Poche novità in casa delle Furie Rosse, in campo con il 4-3-3. In avanti, dentro Morata, sostenuto dal giovanissimo Yamal e Ferran Torres.

Spagna-Croazia, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. CT. de la Fuente.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric. CT. Dalic.