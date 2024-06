Spagna-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Spagna-Italia è diventato ormai un classico del calcio internazionale. Questo sarà l’11° incontro tra le due Nazionali (8 agli Europei e 3 ai Mondiali) e, inoltre, dal 2008 in poi è la quinta edizione consecutiva degli Europei che le due squadre si affrontano (si tratta di un record). Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay giovedì 20 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Spagna-Italia

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Cambiaso, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. All. Spalletti