Spal-Roma, 1-6 i giallorossi passeggiano sugli emiliani: Highlights e Tabellino

Spal-Roma Highlights Tabellino: finisce 1-6

Controsorpasso al Milan nella corsa al quinto posto che vale l’accesso in Europa League. La Roma supera la retrocessa Spal per 6-1 con una rete di Zaniolo e si prende tre punti pesanti che servono che mettersi alle spalle il Diavolo in attesa delle ultime tre giornate di campionato. Lo stop del Napoli a Parma aumenta il peso del successo dei giallorossi ora a 61 punti a due lunghezze dai rossoneri e cinque dai partenopei. Match a senso unico come era ipotizzabile dato che la Spal non aveva più nulla da gettare in campo se non l’orgoglio. Giallorossi in vantaggio al 10′ con Kalinic, pareggio di Cerri al 24′, poi la Roma torna avanti con Carles Perez al 38′ e nella ripresa dilaga con Kolarov al 47′ e doppietta di Bruno Peres al 52′ e 75′. Mezz’ora per Zaniolo, che mostra di essersi ripreso dall’infortunio muscolare e al 90′ mette la firma sul successo giallorosso. Abbracciato dai compagni.

Spal-Roma Highlights Tabellino

Spal (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala (6′ Reca); D’Alessandro (58′ Di Francesco), Murgia, Valdifiori (81’Tunjov), Dabo, Strefezza (81′ Cuellar); Cerri (58′ Petagna). Non entrati: Meneghetti, Fares, Thiam, Tomovic, Felipe, Salamon, Missiroli, Di Francesco,Horvath. Allenatore: Di Biagio.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (55′ Cetin), Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (55′ Villar), Cristante, Spinazzola (46′ Zappacosta); Carles Perez (78’Kluivert), Pellegrini (55′ Zaniolo); Kalinic. Non entrati: Fuzato, Veretout, Perotti, Juan Jesus, Dzeko, Pastore, Mkhitaryan, Allenatore: Fonseca.

Reti: 10′ Kalinic, 24′ Cerri, 38′ Carles Perez, 47′ Kolarov, 52′ Bruno Peres, 75′ Bruno Peres, 90′ Zaniolo

Ammoniti: Strefezza