Spalletti ammette: “Loro più freschi di noi, sconfitta meritata. La differenza l’ha fatta la freschezza”

Intervenuto ai microfoni della Rai, Luciano Spalletti, ct della Nazionale Italiana, ha commentato la sconfitta contro la Spagna.

Spalletti: “Loro più bravi, hanno meritato la vittoria”

Queste le sue parole: “La differenza l’ha fatta la freschezza, loro molto più freschi di noi che abbiamo avuto letture diverse. La chiave del problema è sempre la stessa, eravamo sotto il livello per accompagnare e tornare sui retropassaggi, erano più freschi e ci hanno creato problemi sul piano della velocità delle scelte.

Meglio con Retegui e Zaccagni?

“Quando ci siamo messi con tre o quattro giocatori più freschi siamo riusciti a stare più intensi creando azioni che ci potevano portare a pareggiarla ma loro sono stati molto più forti di noi e hanno vinto meritatamente.

Cosa serve contro la Croazia?

“Dipenderà da come ci arriveremo noi, in base alle possibilità di scelte che abbiamo: se non abbiamo scelte diventa difficile”.