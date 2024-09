Spalletti: “Ho visto belle cose durante gli allenamenti. Formazione? Ho tantissima qualità in quelli che sceglierò”

Intervenuto a Vivo Azzurro, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato in vista della partitissima di domani di Nations League contro la Francia. Il tecnico si è mostrato tranquillo pur sapendo la forza e la caratura dell’avversario. “Ho visto belle cose durante gli allenamenti: partecipazione, fiducia e disponibilità, tutti valori importanti. I ragazzi mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo”.

Spalletti: “I ragazzi mi hanno ridato il sorriso”

Ha già in mente la formazione?

“Io penso di avere questa volta qualità di alto livello. Ho due giocatori per ruolo, vedo poca differenza. Ho tantissima qualità in quelli che sceglierò e lascerò fuori”.

Ha un messaggio da dire agli italiani?

“No, non devo lasciare messaggi ma far vedere quello di cui ho parlato. Anzi, in precedenza abbiamo chiacchierato troppo. Ora c’è da far vedere l’orgoglio di vestire questa maglia dopo questa brutta figura”.