Alle ore 21, 00 al Picco la semifinale di ritorno tra Spezia e Chievo

Lo Spezia questa sera tenta la rimonta dopo aver perso 2-0 a Verona nella partita di andata.

QUI SPEZIA Italiano dovrebbe mandare in campo Scuffet in porta, in difesa Ferrer, Eric, Terzi e Ramos, a centrocampo Bartolome, M. Ricci, e Maggiore, in attacco Nzola, Galabinov e Gyasi.

QUI CHIEVO Aglietti conferma la formazione vittoriosa del match di andata, quindi avremo in porta Semper, in difesa Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti, a centrocampo Segre, Esposito e Obi, in attacco Ceter, Djordjevic e Vignato.

Spezia-Chievo, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, M.Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Ceter, Djordjevic, Vignato. Allenatore: Aglietti