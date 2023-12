Spezia e Parma si danno appuntamento domani alle 16.15 in un match che si prospetta caldissimo per la posta in palio. La squadra di Pecchia è reduce da una sconfitta e un pareggio, ma si trova al primo posto momentaneo a pari punti con il Venezia. La squadra di D’Angelo invece è alla disperata ricerca di punti salvezza dopo il complicato avvio di stagione. Il tecnico è arrivato da poco sulla panchina dei liguri per cercare di sciogliere tutte le tensioni negative cambiando la rotta di questa stagione; reduce dalla sconfitta all’esordio contro la Sampdoria, domani l’obiettivo del tecnico è ben chiaro. Il match, in programma sabato alle 16.15 allo stadio Alberto Picco, sarà visibile in tv su Sky, Dazn e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Nikolaou, Bertola, Elia; Zurkowski, S. Esposito, Kouda; Verde, Pio Esposito, Antonucci. Allenatore: Luca D’Angelo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Coulibaly, Ansaldi; Hernani, Estévez; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.