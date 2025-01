Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Al Picco di La Spezia sfida tra prima e terza in classifica, una partita che ci dirà molto sulle ambizioni delle due squadra, con i padroni di casa che in caso di sconfitta sarebbero in difficoltà per la corsa al secondo posto occupato dal Pisa. D’Angelo non potrà contare su Nagy, su Sarr e Soleri è in forte dubbio, mentre Grosso ha solo l’imbarazzo della scelta.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Degli Innocenti, Esposito S., Bandinelli, Reca; Esposito F., Kouda. All. D’Angelo

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso

DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra Spezia e Sassuolo avrà inizio alle ore 20,30 e sarà visibile sulle piattaforme DAZN e Amazon Prime.