Puntata speciale di SportPaper TV

Dalle 21.30 in diretta sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma News e in streaming su www.sportpaper.tv, oltre che in smart TV al 222 di RadioRoma Network, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti.

Speciale Calciomercato

Seguiremo in live le ultime ore del mercato, i nostri inviati in collegamento in diretta dall’Hotel Hilton Roma e dallo Sheraton Milano San Siro, per seguire le ultime caldissime trattative.