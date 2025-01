Sporting Lisbona – Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Difesa a quattro per Italiano con Erlić e Casale al centro, supportati da Posch e Miranda sulle fasce. In mezzo al campo Pobega e Moro. In avanti c’è Castro, sulla trequarti Odgaard, Fabbian e Ndoye. Tra i pali: Ravaglia.

Sporting Lisbona – Bologna, le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araújo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Gyökeres. All. Rui Borges.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Casale, Erlić, Miranda; Pobega, Moro; Odgaard, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.