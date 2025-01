Sporting Lisbona – Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Il Bologna, già eliminato, nonostante la storica vittoria interna contro il Borussia Dortmund, saluta l’Europa sul prestigioso campo dello Sporting Lisbona. L’ultimo precedente in Portogallo risale al 1991, vittoria dei padroni di casa per 2-0 in Coppa UEFA. La sfida, in programma questa sera alle 21, sarà visibile su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Sporting Lisbona – Barcellona, le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araújo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Gyökeres. All. Rui Borges.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Casale, Erlić, Miranda; Pobega, Moro; Odgaard, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.