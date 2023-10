Prima di Nagelsmann sulla panchina della nazionale tedesca, questa sera alle 21 ore italiane, contro gli Stati Uniti al Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field di East Hartford. La Germania, che continua la preparazione a UEFA Euro 2024, vorrà riproporre la buona prestazione vista nell’ultima uscita contro la Francia, stesso vale per gli Stati Uniti, reduci da due vittorie consecutive contro Uzbekistan e Oman. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

STATI UNITI (4-3-3): Turner, Robinson, Richards, Ream, Dest, Musah, McKennie, Scally, Pulisic, Ricardo Pepi, Weah.CT. Berhalter.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Gosens, Hummels, Rüdiger, Süle, Kimmich, Gündogan, Sané, Musiala, Führich, Füllkrug. CT. Nagelsmann.