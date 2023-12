Stoccarda-Borussia Dortmund, vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

l Borussia Dortmund viaggia verso Stoccarda per una sfida cruciale nel DFB-Pokal, con un posto nei quarti di finale in palio. Entrambe le squadre si presentano con una forma positiva, il che promette un incontro avvincente​​​​. Lo Stoccarda, sotto la guida di Sebastian Hoeness, ha iniziato la stagione con forza, avanzando nei primi due turni del DFB-Pokal dopo aver raggiunto le semifinali lo scorso anno. Nel frattempo, il Borussia Dortmund, che ha vinto il trofeo nel 2020-21, punta a superare il round di sedicesimi e i quarti di finale raggiunti nelle ultime due campagne​​.

Stoccarda-Borussia Dortmund, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, lo Stoccarda è leggermente favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’2.05 su snai e 2.14 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.75 mentre una vittoria del Borussia Dortmund (segno 2) si trova anche a 2.97. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Stoccarda (1): 2.05 Pareggio (X): 3.70 Borussia Dortmund (2): 2.95

: Gol Gol : Stoccarda (1): 2.14 Pareggio (X): 3.75 Borussia Dortmund (2): 2.97

: SportBet : Stoccarda (1): 2.14 Pareggio (X): 3.75 Borussia Dortmund (2): 2.97

Momento Stoccarda

Lo Stoccarda dovrebbe scendere in campo con una formazione invariata rispetto alla vittoria del fine settimana contro il Werder Brema. Saranno guidati in attacco da Serhou Guirassy, che ha segnato 17 gol in 12 presenze in tutte le competizioni finora in questa stagione, inclusi 16 gol in 11 partite di Bundesliga.

Momento Borussia Dortmund

Il Dortmund, dopo una serie di risultati positivi in Bundesliga e Champions League, cerca di riscattare la sconfitta subita contro lo Stuttgart prima della pausa internazionale. La squadra di Edin Terzic, che ha pareggiato con il Bayer Leverkusen nell’ultima partita di campionato, mira a imporsi in questa importante sfida di coppa​​​​. I Gialloneri, dovrebbero schierare una formazione simile a quella vista contro il Bayer Leverkusen nel fine settimana, con Haller che spera di tornare e guidare l’attacco​​.

Probabili Formazioni

Stoccarda (4-2-2-2): Nubel; Stenzel, Zagadou, Anton, Mittelstadt; Karazor, Millot; Silas, Fuhrich; Guirassy, Undav. All.:Hoeness

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Reyna, Malen; Haller. All.:Terzic

Dove vederla?

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251) e disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

Stoccarda-Borussia Dortmund, consigli e Analisi Finale

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con una buona forma, e ci si aspetta un incontro equilibrato ed emozionante. La partita sarà un test significativo per entrambe le formazioni, con lo Stoccarda che cerca di confermare la sua forma positiva e il Dortmund che mira a continuare il suo percorso in coppa.

Giocatori da Osservare: Serhou Guirassy (Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund).