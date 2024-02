Strasburgo-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Ventesima giornata di Ligue1 tra Racing Strasburgo e PSG allo stadio di Meinau, venerdì alle 21. Parigini, in testa alla classifica, reduci dal pareggio casalingo contro il Brest, proveranno ad allungare sul secondo posto, lontani quattro punti. Buon periodo per il Racing Strasburgo con sei risultati utili di fila e due pareggi nelle ultime due, arrivati rispettivamente contro Marsiglia e Clermont. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (257).

Le probabili formazioni di Racing Strasburgo-PSG:

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert; Mwanga, Sissoko, Diarra; Bakwa, Sahi, Angelo. All. Vieira.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Danilo, Hernandez; Vitihna, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.