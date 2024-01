Queste le probabili formazioni in vista della sfida di domani delle 15:15 dove si affronteranno Roma e Juventus, detentrici di Scudetto e Coppa Italia. La gara tra le due maggiori supremazie in Italia andrà in onda su Rai 2.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-1-4-2): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami; Kumagai; Aigbogun, Serturini, Giugliano, Greggi; Giacinti, Viens.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Aprile; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Palis; Thomas, Cantore, Beerensteyn.